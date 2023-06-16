Олег Газманов ответил на обвинения Владимира Киселева в продажном патриотизме

Недавно лидер группы «Земляне» Владимир Киселев заявил, что многие отечественные звезды стали выпускать песни патриотической направленности по наводке правительства. По его словам, певцы за такие композиции получают немалые деньги, из-за чего Иосиф Кобзон должен «перевернуться к гробу». В том числе он упомянул Олега Газманова, в репертуаре которого большое количество треков, восхваляющих Россию.

Долго молчать на обвинения исполнитель хита «Офицеры» не стал. Он отметил, что никакие дополнительные средства от государства за свое творчество никогда не получал. Певец подчеркнул, что всегда работает не ради того, чтобы сколотить состояние, а для души. Кроме того, Газманов отказался считаться со словами Киселева, так как, по его мнению, он не является музыкантом.

«Откуда он взял, что я за эти песни получаю деньги от правительства? За деньги ни песни «Офицеры», ни «Вперед, Россия», «Сделан в СССР», ни другие песни такого направления не напишутся», - отметил Олег Газманов.

В личном блоге артист призвал лидера группы «Земляне» самому попробовать написать патриотическую песню. Он пообещал заплатить коллеге за трек, который народ будет петь свыше 35-ти лет хором, немаленькую сумму. И этим заявлением он ясно дал понять, что не верит в возможности Киселева.

Ранее Олег Газманов обратился к Любови Успенской и призвал ее ограничить опеку над взрослой дочерью. Он считает, что Татьяне Плаксиной уже пора жить и развиваться самой.