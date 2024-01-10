Экс-избранник Ани Лорак назвал виновного в расставании с женой

Экс-возлюбленный Ани Лорак нашел нужным рассказать о разводе с женой. Об этом сообщает StarHit.

В 2023 году Мурат Налчаджиоглу объявил о свадьбе с визажисткой. Однако брак не был долгим: через несколько месяцев стало известно об их разводе. После этого Мурат представил публике новую возлюбленную. Речь идет про модель по имени Анастасия. Россияне были убеждены, что девушка причастна к разводу бизнесмена. В личном блоге Мурат опроверг подобные заявления.

Экс-супруг Ани Лорак попросил публику не беспокоить его и уважать чужой выбор. Мурат намекнул, что именно он стал инициатором расставания с визажисткой. Вот почему обвинения в адрес Анастасии являются ошибочными. По словам бизнесмена, с новой избранницей он чувствует «полную гармонию жизни».

«Хочу, чтобы вы перестали беспокоить меня и Анастасию, потому что она не участвовала в процессе развода с моей бывшей женой. В данный момент я чувствую полную гармонию жизни», — высказался Мурат.

Ранее сообщалось о том, что избранник Ани Лорак нашел повод сняться с певицей и ее дочерью в Дубае. Подробности смотрите в этой статье.