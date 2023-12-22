«Дурная я»: Татьяна Навка рассказала о проблемах в браке с Дмитрием Песковым

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка рассказала, что в их браке с пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым порой возникают обиды. Слова спортсменки приводят РИА Новости.

Татьяна Навка призналась: в ее отношениях с мужем иногда возникают проблемы, но они быстро решаются.

«Бывает, что кто-то кого-то ненароком, не желая того, обидит. Или даже он не хотел обидеть, а я обиделась — такое тоже может быть. Мне очень повезло с характером — я быстро отхожу», — сказала фигуристка.

Спортсменка отметила, что утром она просыпается, уже позабыв обо всех обидах. Она уверена: на недопонимания не нужно тратить время.

Фигуристка рассказала и о том, как мирится с мужем.

«Просто подхожу, говорю: а чего было-то? Или „А что случилось? Я что-то не так сказала? Ну прости меня, пожалуйста, дурная я“», — говорит она.

Навка уверена, что если есть любовь, то в отношениях будет все хорошо.

Фигуристка вышла замуж за Дмитрия Пескова в 2015 году. У супругов есть общая дочь Надежда.

Напомним, ранее мы писали, что Татьяна Навка и перенесший ампутацию Костомаров исполнили «Кармен» спустя 18 лет.