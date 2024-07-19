Младшая сестра Софии Ротару готова выступить перед россиянами за 5000 евро. Об этом сообщает «Абзац».

В отличие от сестры, после начала СВО Аурика Ротару продолжает выступления и охотно общается с прессой. Не так давно Аурика заявила, что направляет все средства, заработанные на концертах, в поддержку ВСУ. При этом Ротару готова выступить за границей и для русской публики, но на своих условиях. По информации источника, за часовое выступление артистка запросила 5000 евро и люксовые номера для проживания.

Представительница певицы отметила, что та согласна на выступление только на украинском и молдавских языках. На частном мероприятии Аурику будут сопровождать звукорежиссер и танцоры.

Ранее сайт «Страсти» рассказал, как живет София Ротару после начала СВО. Подробности читайте в этом материале.

Также сообщалось, что певица София Ротару перебралась на Сардинию и купила виллу за 4 млн евро.