Купила дорогую виллу на берегу моря: София Ротару переехала из Киева за границу

София Ротару после начала СВО перебралась из России в Киев, где жила в особняке в районе Конча-Заспа. Однако недавно артистка решила уехать на Сардинию.

Исполнительница хита «Я назову планету» окончательно перебралась за границу. В Италии она живет вместе с сыном и женой, а внуки народной артистки СССР Анатолий и Соня обосновались в США, но часто навещают бабушку и родителей.

Ротару много лет проводила отпуск на Сардинии, поэтому, когда встал вопрос о переезде из Киеве, она решила отправиться именно туда.

«Там София Михайловна купила за 4 млн евро (более 385 млн руб.) виллу на берегу моря. А вслед за ней — яхту почти за 1 млн евро (более 96 млн руб.). Их Ротару оформила на своего сына Руслана», — рассказали Kp.ru в окружении певицы.

Звезде стало небезопасно находиться в Киеве из-за скандала двухгодичной давности, когда сына и внука певицы задержали при попытке нелегального пересечения украинско-молдавской границы. Мужчины планировали перебраться в Молдавию на лодке, однако, согласно новому закону о мобилизации, Руслан и Анатолий Евдокименко должны были пойти на военную службу. Но благодаря связям артистки им удалось все-таки сбежать за границу — это вызвало недовольство у граждан Украины.

Ротару уже не выступает на корпоративах, хотя ей поступают соответствующие предложения. Так, ей предлагали дать концерт в Дубае за 100−150 тысяч евро (9,6−14,4 млн рублей), но артистка отказывается. Коллектив знаменитости находится в Киеве, а музыканты призывного возраста, поэтому они не могут выехать за границу.

Напомним, бывший директор знаменитости рассказал, что в СССР певица зарабатывала 25 рублей за концерт.