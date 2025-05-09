Мизулина показала, как SHAMAN нежно гладит ее волосы в метро. Об этом стало известно из соцсетей.

Екатерина Мизулина выложила в личном блоге видео со своим возлюбленным, музыкантом SHAMAN. На кадрах видно, как певец заботливо поправляет копну волос Мизулиной, пока та рассказывает подписчикам о планах на день.

«Всем доброе утро, с Днем Победы! Мы поехали на парад», — заявила она.

На кадрах видно, что возлюбленные находятся в метро.