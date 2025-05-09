Стивен Сигал и Эмир Кустурица приехали на парад Победы в Москве. Об этом сообщает aif.ru.

В Москве проходит парад в честь 80-летия Победы СССР в Великой Отечественной войне. На трибунах помимо политиков и ветеранов журналисты заметили зарубежных знаменитостей - так, мероприятие посетили актер Стивен Сигал и режиссер Эмир Кустурица. Также на трибунах оказался артист Владимир Машков.

В этом году на параде Победы собрались лидеры многих стран: президент Беларуси Александр Лукашенко, премьер Армении Никол Пашинян, лидер КНР Си Цзиньпин, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Кубы Мигель Диас-Канель, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сисси и другие.

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