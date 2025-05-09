Алла Пугачева поздравила россиян с Днем Победы и нарвалась на критику. Об этом стало известно из соцсетей.

Певица Алла Пугачева разместила в своем блоге открытку с вечным огнем и текстом «Помянем тех, кого нет с нами, и будем думать о живых». Публикацию певица никак не подписала.

В комментариях пользователи отметили, что для многих эта дата связана не со скорбью и не согласились с Пугачевой: «9 мая — это праздник!», «Мы празднуем день Великой Победы, Пугачевой с нами нет — помянем?», «И тут все перевернула», «Помнила бы, тут была бы».

На комментарии подписчиков Пугачева предпочла не отвечать.

Напомним, сегодня в Москве прошел парад Победы — на нем собрались главы иностранных государств, военнослужащие и ветераны.

Ранее мы писали о том, что Стивен Сигал и Эмир Кустурица приехали на парад Победы в Москве.