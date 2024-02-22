«Думал, что не вывезу»: Митя Фомин рассказал о праздновании 50-летия

Известный певец Митя Фомин высказался о праздновании своего 50-летия. Его слова приводит Teleprogramma.pro.

По словам музыканта, на его празднике присутствовали порядка двух сотен гостей, в числе которых были родные, друзья, коллеги и журналисты. Несмотря на внушительное число гостей, артист старался ухаживать и уделять внимание буквально каждому пришедшему. Он добавил, что его вечеринка была «очень приличной».

«Но люди уходили в три-пять утра. Я не знаю, где я брал силы, потому что накануне у нас было несколько прогонов, репетиции, куча интерактивностей, медиапоходов на телевидение. Я думал, что не вывезу», — поделился Фомин.

Певец подчеркнул, что последним покинул торжество, прихватив с собой подаренные ему ювелирные украшения, цветы, сертификаты и сувениры.

Ранее Митя Фомин похвастался подарками на день рождения. Так, один из гостей подарил исполнителю поездку на Южный полюс.

Также Фомин высказался по поводу критики своей внешности.