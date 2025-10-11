Митя Фомин получил иск в полмиллиона рублей за исполнение патриотических песен

Экс-солист группы Hi-Fi Митя Фомин столкнулся с судебным иском от двух музыкальных издательств. С артиста требуют компенсацию в размере полумиллиона рублей за исполнение песен «Моя Москва» и «Темная ночь» на патриотическом концерте в апреле.

Как сообщает Telegram-канал Mash, правообладатели обвинили Фомина в нарушении интеллектуальных прав из-за публикации видео с его выступлением в соцсетях. При этом утверждается, что изначально согласие на использование композиций было получено, но распространение записей вызвало претензии.

По информации издания, мирно урегулировать конфликт не удалось. Представители звезды предлагали снизить сумму одного из исков до 400 тысяч рублей, но музыкальные издательства на компромисс не пошли. Сам певец и компании-истцы публично ситуацию не комментируют.

Ранее мы писали, что участник группы «Технология» Леонид Величковский довел до банкротства лейбл «Джем».