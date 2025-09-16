Участник группы «Технология» Величковский довел до банкротства лейбл «Джем». Об этом сообщает РИА Новости.

Музыкант Леонид Величковский, который был участником группы «Технология», добился решения суда, который признал, что лейбл «Джем» не имел прав на использование песен коллектива. В иске композитор просил взыскать с музыкального лейбла 5,6 млн рублей компенсации за нарушение авторских прав.

Однако суд не стал взыскивать с «Джема» деньги. Вместо этого в отношении ООО «Издательство «Джем» ввели начальную процедуру банкротства — наблюдение. Суд также потребовал от компании возместить долг Величковскому по ранее заключенному договору в размере 7 миллионов рублей.

Сам музыкант рассказал, что доволен решением суда.

«Думаю, апелляционный суд поставил точку во всей этой вакханалии по песням „Технологии“, которую устроило издательство „Джем“», — заявил он.

Ранее мы писали о том, что мужчина пришел в резиновом сапоге и ботинке на суд по делу Дмитрия Певцова.