«Мистер Бин гордился бы тобой»: отец Яниса Тиммы высмеял Седокову за фото с букетами цветов

Певица Анна Седокова интригует пользователей соцсети новыми фото. На них экс-солистка «ВИА Гра» сидит, окруженная роскошными букетами роз. Папа умершего экс-супруга артистки Яниса Тиммы предположил, что она сама себе заказывает цветы и хвастается перед поклонниками.

Комментарий о новых кадрах бывшей невестки Райтис Тимма разместил на своей страничке в соцсети. Он не верит, что поклонники на самом деле дарят знаменитости такие шикарные букеты.

«Анна Седокова, мистер Бин гордился бы тобой. Он тоже любил сам себе покупать подарки», — сказал он.

Тем временем, в Латвии возбудили уголовное дело по факту доведения до самоубийства баскетболиста Яниса Тиммы. Анну Седокову собираются вызвать на допрос. Если же она не явится на встречу с правоохранителями, то ей могут закрыть въезд в ЕС.

Ранее исполнительница уже призвала не приписывать ей никаких романов. Артистка отметила, что все цветы получила от разных людей.