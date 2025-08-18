В Латвии возбудили уголовное дело о доведении до самоубийства Яниса Тиммы

В Латвии возбудили уголовное дело по факту доведения до самоубийства баскетболиста Яниса Тиммы. Певицу Анну Седокову собираются вызвать на допрос. Об этом сообщает RT.

Об уголовном деле рассказала адвокат семьи спортсмена Маргарита Гаврилова. Родственники Тиммы считают, что он перед смертью был в депрессии, и за это психологическое состояние ответственна Седокова. Напомним, что незадолго до кончины Янис и Анна расстались. Перед самоубийством баскетболист поздравил экс-супругу с днем рождения.

По словам юриста Гавриловой, Анна игнорирует все вопросы об уголовном деле. Она отметила, что в ближайшее время артистку могут вызвать на допрос с Латвию. Если же она не явится на встречу с правоохранителями, то ей могут закрыть въезд в ЕС.

В RT уточнили, что неоднократно пытались связаться с Анной Седоковой для получения комментариев. Однако артистка все время отказывалась.

Ранее Анна Седокова намекнула, что встретила новую любовь после смерти бывшего мужа Яниса Тиммы.