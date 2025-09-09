«Я очень люблю цветы»: Анна Седокова заговорила о новом романе после смерти бывшего мужа Яниса Тиммы

Анна Седокова откровенно высказалась о новом романе после смерти бывшего мужа Яниса Тиммы. В личном блоге певица оправдалась за роскошные букеты и призналась, что «просто очень любит цветы».

Последние несколько месяцев Анна Седокова, попавшая в скандал после гибели Яниса Тиммы, интригует подписчиков кадрами с огромными букетами цветов в соцсетях. Многие решили, что у экс-солистки группы «ВИА Гра» уже появился новый избранник. Артистка решила поставить точку в слухах о своей личной жизни: она опубликовала видео, на котором показала букеты разноцветных роз, и раскрыла, откуда у нее цветы.

«Уважаемая пресса, прошу не придумывать мне никакие романы. Это все от разных людей. И я просто очень люблю цветы», — заявила Анна Седокова.

Напомним, экс-супруг певицы ушел из жизни в ночь с 16 на 17 декабря 2024 года, ему было 32 года. После смерти Яниса Тиммы в Сети началась травля Анны Седоковой, с которой он развелся незадолго до случившегося. Многие открыто обвиняют бывшую солистку «ВИА Гры» в причастности к гибели баскетболиста. Сама же артистка после трагедии ушла в тень, а позднее прервала молчание и заявила, что переживает «самый сложный период в жизни», но намерена снова выступать с концертами.

Ранее сообщалось о том, что Анна Седокова может выйти замуж до конца 2025 года.