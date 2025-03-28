«Мисс Россия» София Никитчук разошлась с сыном миллиардера Зингаревича

Обладательница звания «Мисс Россия — 2015» и первая вице-мисс мира София Никитчук рассталась с сыном миллиардера Бориса Зингаревича Антоном. Об этом пишет Telegram-канал «Антиглянец».

По информации Telegram-канала «Миллиарды», против отношений 43-летнего наследника предпринимателя и 31-летней модели выступала его семья. Уточняется, что у влюбленных были совершенно разные увлечения.

Сын миллиардера и манекенщица состояли в отношениях с 2023 года.

До этого Антон Зингаревич был женат на модели Екатерине Доманьковой. Они официально узаконили свои отношения в 2009 году, а в 2015-м разошлись. У пары есть общая дочь Маруся.

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