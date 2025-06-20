«Миша написал письмо, и оно тронуло»: кто помог вышедшему по УДО Ефремову найти работу

Ксения Собчак сообщила, что Михаил Ефремов получил работу в театре Никиты Михалкова. Журналистка рассказала о судьбе актера, вышедшего по УДО, в Telegram-канале.

Весной 2025 года Михаил Ефремов вышел по УДО из колонии. Поговаривали, актер вернется к съемкам сразу, как поправит здоровье. Теперь Ксения подтвердила, что Михаил возвращается в профессию: Никита Михалков помог ему с работой, взяв в свой театр. На его решение повлияло письмо Ефремова.

«По поводу информации про Михаила Ефремова и того, что Михалков помог ему с работой: все так, действительно, Никита Сергеевич помог, я — свидетель. Миша написал письмо, и оно Михалкова тронуло. Михалков вообще такой: может быть очень жестким, но реально имеет и ресурс, и возможность помочь творческой интеллигенции в России», — высказалась журналистка.

Ксения сообщила, что совсем скоро состоится первый спектакль Михаила. Правда, ни дату премьеры, ни название постановки она не назвала.

Ранее сообщалось, что Михаил Ефремов закрутил роман с актрисой Дарьей Белоусовой в колонии. Дарья специально приезжала, чтобы пожить вместе в ИК. Подробности читайте в этой новости.

Также мы писали, что актер Михаил Ефремов сдержал обещание и не садится за руль после УДО.