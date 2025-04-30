Михаил Ефремов сдержал обещание и не садится за руль после УДО. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Весной 2025 года Михаил Ефремов вышел из колонии по УДО. Актер был осужден за ДТП со смертельным исходом: в 2020 году он сел за руль в нетрезвом состоянии. Перед выходом по УДО Михаил обещал, что больше не будет водить машину, и, кажется, он сдержал слово. В распоряжение источника попали кадры с артистом из общественного транспорта.

Также во время заседания по вопросу УДО Ефремов заявлял, что исключит алкоголь из своей жизни.

Ранее СМИ писали, что актер стал затворником после возвращения из колонии. Психолог Олеся Иневская объяснила, в чем причина подобного поведения Михаила. Подробности читайте в материале сайта «Страсти».

Также мы писали, что певица София Ротару спустя 5 лет продала квартиру в Москве за 65 млн рублей.