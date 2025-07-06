Мировой суд Москвы оштрафовал Светлану Бондарчук за неуплату другого штрафа

Суд оштрафовал Светлану Бондарчук за неуплату другого штрафа. Подробности приводит РИА Новости.

По данным издания, суд Москвы повторно оштрафовал телеведущую бывшую жену режиссера Федора Бондарчука на 10 тысяч рублей за несвоевременную уплату другого административного штрафа.

Кроме того, согласно кодексу, по данной статье телеведущей грозит наказание в виде штрафа в двукратном размере, административного ареста до пятнадцати суток или обязательных работ на срок до пятидесяти часов.

До этого Бондарчук цже получала штрафы от мирового суда на 20 тысяч рублей по двум протоколам за неуплату штрафов в установленный срок.

Ранее мы писали о том, что Светлана Бондарчук заявила, что страдала в браке с Федором.

Также сообщалось, что актеру и певцу Алексею Воробьеву могут заблокировать счета после суда с Пенсионным фондом.