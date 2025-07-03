Актеру и певцу Алексею Воробьеву могут заблокировать счета после суда с Пенсионным фондом

Актеру и музыканту Алексею Воробьеву грозит блокировка всех его счетов после суда с Пенсионным фондом России. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Артист проиграл дело в суде против Пенсионного фонда РФ и теперь должен заплатить ведомству штраф в размере 1 тысячи рублей. Плюс к этому необходимо оплатить госпошлину, которая составляет 8 тысяч рублей.

При этом в публикации не уточнятся, что именно стало предметом судебных разбирательств. Впрочем, это довольно незначительная для 37-летнего певца сумма. Однако в случае, если Алексей Воробьев откажется уплачивать средства, ему грозит блокировка его счетов.

Ранее «Страсти» писали о том, что певец Алексей Воробьев тайно женился на оперной диве Аиде Гарифуллиной, с которой он участвовал в шоу «Фантастика». Говорилось о том, что звездная пара расписалась в апреле этого года в Грибоедовском ЗАГСе Москвы. Позже актер подтвердил, что связал себя узами брака, к тому же он не скрывает обручальное кольцо на безымянном пальце.