Певица Виктория Дайнеко сравнила себя с моделью Ириной Шейк. Об этом она рассказала в своих соцсетях.

Виктория Дайнеко нашла в старом журнале о знаменитостях заметку, посвященную модели Ирине Шейк. В тексте было написано, что Шейк учится в челябинском экономическом колледже, любит поесть и поспать, ходит с друзьями в кафе и клубы.

По словам Дайнеко, у нее есть много общего с моделью.

«Да мы с Ириной сестры практически. На „Фабрике звезд 5“ в моем профайле была фраза „больше всего я люблю кушать и спать“. Боже! Кушать! Запомните девочки и мальчики, взрослые люди едят», — написала она.

Напомним, Виктория Дайнеко родилась в 1987 году в Казахстане. Артистка имеет за плечами несколько звездных романов: она встречалась с солистом группы «Корни» Павлом Артемьевым и с певцом Алексеем Воробьевым. Сейчас Дайнеко замужем за барабанщиком группы DrumCast Дмитрием Клейманом.

Ранее мы писали о том, что Виктория Дайнеко вышла из себя из-за слитых фото с дочерью, которую скрывает.