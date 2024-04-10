«Я всегда мечтала быть молодой бабушкой»: Жасмин готовится к внукам

46-летняя певица Жасмин мечтает обрести внуков и стать молодой бабушкой. Об этом звезда рассказала в интервью «Леди Mail.ru».

Исполнительница очень хочет, чтобы старший сын подарил ей внуков. Тем более что он объявил о своем намерении связать себя узами брака. Оказалось, что свадьба пройдет уже этим летом. Михаил сделал предложение руки и сердца избраннице всего через три месяца после их первой встречи.

Сначала звездная мама с опаской восприняла новость о скором браке сына. Но парень поговорил с родителями и посоветовался с мужем певицы, спросив, когда он понял, что влюблен в Жасмин. Илан ответил, что сразу это понял. Тогда и у парня все вопросы отпали.

«Мне было нечего возразить… И Ева действительно оказалась чудом – скромная, воспитанная, красивая и милая. С первых минут общение у нас сложилось очень душевное», – поделилась певица.

Звезда вспомнила, когда у них с невесткой состоялся откровенный разговор. Ева спросила у женщины, может ли называть ее мамой. Тогда Жасмин не смогла сдержать слез, они обнялись и стали ближе. Артистка не скрывает, что уже мечтает о внуках.

«Я всегда мечтала быть молодой бабушкой, правда!» – заявила Жасмин.

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