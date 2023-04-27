«Мир полон лжи»: 60-летняя Ингеборга Дапкунайте порвала все связи с Россией

Год назад отечественный шоу-бизнес разделился на две части: пока одни звезды в спешке собирали вещи и прощались с РФ, другие — едко высмеивали эмигрантов. В числе первых находится и Ингеборга Дапкунайте. Поговаривают, 60-летняя актриса перебралась в Брюссель. В новом интервью директор знаменитости Раиса Фомина рассказала о ее жизни за границей.

Дапкунайте построила в России успешную карьеру: она всегда снималась только в топовых проектах и являлась желанной гостьей на светских мероприятиях. Несмотря на это, на сегодняшний день о возвращении в нашу страну Ингеборга не раздумывает. Кроме того, она оборвала все связи с РФ и отказалась от любого сотрудничества.

«Она улетела из России больше года назад. Мир полон фальши, лжи. Ингеборга полностью порвала все связи с РФ», — цитирует издание StarHit слова Фоминой.

Ранее мы писали о том, что после отъезда из России внешность актрисы изменилась до неузнаваемости. Подробности смотрите здесь.

Не менее интересна та история, в которой Ксения Собчак заявила, что в фонде Хаматовой после ее эмиграции наступили тяжелые времена. Высказывание журналистки читайте в этой статье.