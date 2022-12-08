Ингеборга Дапкунайте постарела за границей до неузнаваемости

Актриса театра и кино Ингеборга Дапкунайте после отъезда из России не обновляет соцсети. Недавно ее свежее фото увидели в блоге друга – знаменитость узнали по фирменной улыбке, в остальном внешность сильно изменилась.

Интернет-пользователи обратили внимание, как постарела 59-летняя актриса.

Они предположили, что морщины и усталость – следствие новой жизни. После бегства из России за границу Дапкунайте много работает, а получает не так, как здесь.

Всего три года назад актриса показывала себя без фотошопа и макияжа. Подписчики восхищались ее естественной красотой.