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16:27, 08 декабря 2022
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Ингеборга Дапкунайте постарела за границей до неузнаваемости

Ингеборга Дапкунайте постарела за границей до неузнаваемости

Актриса театра и кино Ингеборга Дапкунайте после отъезда из России не обновляет соцсети. Недавно ее свежее фото увидели в блоге друга – знаменитость узнали по фирменной улыбке, в остальном внешность сильно изменилась.

Интернет-пользователи обратили внимание, как постарела 59-летняя актриса.

Они предположили, что морщины и усталость – следствие новой жизни. После бегства из России за границу Дапкунайте много работает, а получает не так, как здесь.

Всего три года назад актриса показывала себя без фотошопа и макияжа. Подписчики восхищались ее естественной красотой.

Источник фото:Kashaev Pavel/East News
Источник:Woman.ru
Теги:
#Ингеборга Дапкунайте
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#морщины
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#внешний вид
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