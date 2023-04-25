Бросила больных детей: Собчак рассказала, что натворила Хаматова своей эмиграцией

Чулпан Хаматова больше года назад оставила карьеру в России и вместе с тремя дочерями перебралась в Латвию. Теперь она пытается найти работу в Европе, и за этими заботами совершенно не думает о том, что происходит с делом, которому она посвятила половину своей жизни. Эмигрировав, актриса заявляла, что продолжит помогать больным детям. Однако на деле все получилось совсем иначе.

Пару месяцев назад Егор Бероев обвинил Хаматову в том, что из-за нее пострадала вся система благотворительности в России. Из-за скандальных высказываний артистки люди перестали доверять организациям, и деньги больше не поступают в необходимом количестве. Но самый большой удар пришелся по «детищу» самой Чулпан «Подари жизнь».

О том, что сейчас происходит с фондом актрисы, рассказала Ксения Собчак. По ее словам, после эмиграции Хаматовой там наступили крайне тяжелые времена – средств нет, благотворители ушли, а больные дети остались без помощи. Несмотря на то, что она обещала не бросать дело своей жизни, построение карьеры в Европе оказалось важнее.

«Я общаюсь со многими благотворителями. Все говорят о том, что очень тяжелые времена наступили для ее фонда. Перестали выделяться деньги, благотворители ушли. Дело, которым она занималась всю жизнь, сейчас в довольно сложном состоянии из-за ее отъезда», - заявила Ксения Собчак.

К слову, неудивительно, что Чулпан Хаматова после отъезда сконцентрировалась на работе и совсем забыла о фонде. Дело в том, что в Латвии ее встретили совсем не так, как она ожидала. Работы оказалось мало, а соответственно и средств к существованию. А спектакль, над которым она работала в последние месяцы, неожиданно отменили прямо перед премьерой.

Ранее стало известно, что с благотворительного фонда Чулпан Хаматовой исчез миллиард рублей. При этом есть подозрения, что вывела их именно актриса.