«Мир несправедлив»: Яна Чурикова рассказала, как поддерживает стройность фигуры

Телеведущая Яна Чурикова рассказала, что поддерживает форму в спортзале. Яна показала тренировку в соцсети.

Яна призналась, что в школе прогуливала уроки физкультуры, зато теперь регулярно занимается спортом для стройности фигуры. Телеведущую печалит, что с годами все труднее удерживать форму. Если раньше осанка была отличительной чертой Яны, то теперь она вынуждена делать упражнения на спину как в зале, так и дома.

«Почему никто не сказал, что ничего в теле не дается «по умолчанию», и приходится впахивать, даже чтобы просто сохранить функцию прямохождения? Или говорили, просто я была подростком? Больше всего расстраивает, что даже за осанку, которая всегда была моей отличительной особенностью, сегодня приходится бороться в спортзале и дома», — сказала Чурикова, сидя на тренажере.

По мнению знаменитости, «мир несправедлив». В последний раз Яна была довольна телом 11 лет назад: тогда у нее были кубики пресса и подтянутая фигура.

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