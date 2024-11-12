«Диеты — штука непростая»: звезда «Беспринципных» задумалась о приеме «Оземпика»

Кристина Бабушкина заявила, что задумалась о приеме «Оземпика» для похудения. Об этом сообщает Леди Mail.

Звезда «Беспринципных» считает, что за фигурой нужно следить. Однако из-за большой нагрузки у нее нет времени на тренировки и изнуряющие диеты. По словам Кристины, после съемок и отыгранного спектакля ей хочется расслабиться и «вкусно поесть». Актриса всерьез задумалась о приеме препарата для диабетиков, который подавляет аппетит и помогает сбросить вес.

«Диеты с нашим графиком, когда ты весь день пашешь, а вечером у тебя спектакль, — штука непростая. В последнее время, отовсюду слыша о том самом препарате для диабетиков, который подавляет аппетит и помогает худеть, все чаще задумываюсь, не прибегнуть ли к помощи его отечественного аналога», — высказалась Кристина.

Также актриса призналась, что посещает косметолога и делает уколы красоты, аппаратные процедуры и массаж. Однако названий процедур Кристина не знает: она полностью доверяет врачу.

Ранее Кристина Бабушкина вывела в свет 17-летнюю дочь от звезды «Ворониных» Станислава Дужникова. Подробности читайте в этой новости.