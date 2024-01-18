Министр культуры Любимова высказалась о преемнике Соломина в Малом театре

Нового руководителя Малого театра решили объявить на следующей неделе. Об этом изданию ТАСС сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

11 января 2024 года стало известно о смерти 88-летнего Юрия Соломина. Актер руководил Малым театром с 1988 года. Министр культуры заявила, что «никто не был готов» к кончине Соломина. Любимова понимает, что не стоит тянуть с назначением нового руководителя театра. Вот почему уже на следующей неделе будет объявлено о преемнике Соломина.

«Мы пойдем навстречу труппе всегда, и это единственный возможный вариант существования Малого театра. И труппа, и администрация, и дирекция театра размышляли вместе, кто может стать преемником», — высказалась Ольга.

На данный момент в театре решается вопрос, кто будет назначен: художественный руководитель или главный режиссер.

Ранее актриса Елена Борзова сообщила, что новым новым художественным руководителем Малого театра вместо умершего Юрия Соломина назначат Сергея Безрукова. Подробности смотрите в этой статье.

Также мы писали о том, что Валерий Леонтьев прилетает в РФ для выступлений на частных вечеринках за 2,5 млн.