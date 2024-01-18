Назван преемник Юрия Соломина в Малом театре

Актриса Елена Борзова сообщила, что новым художественным руководителем Малого театра вместо умершего Юрия Соломина назначат Сергея Безрукова. Вдова поэта Николая Зиновьева осведомлена о многом, что происходит в культурном учреждении.

По информации «Экспресс газеты», после ухода из жизни Юрия Мефодьевича многие стали обсуждать, кто же станет его преемником, ведь по уставу Малый театр не может возглавлять только директор. Тогда появились слухи, что вакантное место займет Безруков, который считал Соломина своим кумиром.

Однако в театральных кругах обсуждали, что Сергей, вероятнее всего, откажется от должности. Дело в том, что он погружен в работу в Губернском театре, поэтому у него нет времени заниматься еще одной труппой. Но, возможно, из уважения к бывшему худруку актер все-таки примет предложение. По крайней мере, Борзова решительно заявила, что именно Безруков получит место Соломина.

«Да, будет Безруков», - утвердительно сказала актриса в беседе с журналистами.

Пока официальных заявлений по этому поводу не поступало.

Ранее Сергей Безруков назвал главный принцип актерской профессии, которому никогда не изменит.