Министерству культуры предложили назвать улицу в Москве в честь Романа Мадянова

Министерству культуры РФ предложили назвать улицу в Москве в честь актера Романа Мадянова. С соответствующей инициативой в ведомство обратились представители движения «Зов народа».

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Общественники объяснили: наименование улицы в честь актера увековечит его образ, тем более, что Мадянов обрел любовь у популярность у зрителей в России.

Напомним, актер ушел из жизни 25 сентября. Ему было 62 года. Мадянов являлся лауреатом премий «Ника», «Золотой орел».

Ранее сообщалось, что ему присвоят звание народного артиста посмертно. В Министерство культуры обращались с этой просьбой «Ветераны России».

В 2020 году у актера диагностировали рак легких. Состояние знаменитости ухудшилось прошлой весной, а за две недели до смерти Мадянов почти не ел и не вставал с кровати. Родные готовились к его уходу.