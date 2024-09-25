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Опубликовано 25 сентября 2024, 15:38
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Семья готовилась к смерти: что известно о последних днях жизни актера Романа Мадянова

Родные Романа Мадянова готовились к смерти актера последние несколько недель.
Семья готовилась к смерти: что известно о последних днях жизни актера Романа Мадянова

© Starface.ru

Родственники актера Романа Мадянова готовились к его смерти на протяжении последних нескольких недель. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, в 2020 году у звезды кино диагностировали рак легких. Ему было назначено паллиативное лечение. До последнего актер не отменял съемки и продолжал работать. Но прошлой весной его состояние ухудшилось.

За две недели до смерти Роман перестал вставать с кровати, тяжело дышал и почти ничего не ел. Поэтому члены семьи Мадянова готовились к его уходу из жизни.

Новости о смерти актера появились 25 сентября. Ему было 62 года. Информацию о кончине Романа подтвердила ведущая Екатерина Стриженова.

Роман Мадянов известен по многим проектам. Он снимался в фильмах «12», «Левиафан», сериалах «Солдаты», «Команда мечты» и многих других. На данный момент в производстве находятся еще несколько кинокартин, в которых принимал участие актер.

Ранее участник шоу «Битва шефов» Павел Чеша заживо сгорел в ресторане.

Источник:Life.ru
Автор:Анна Чеченкова
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