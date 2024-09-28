Скончавшемуся от рака Роману Мадянову присвоят звание народного артиста России

Актеру из сериала «Солдаты» Роману Мадянову присвоят звание народного артиста РФ посмертно.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, соответствующее решение будет принято экспертным советом в ближайшее время.

Отмечается, что ранее общественники движения «Ветераны России» обратились в министерство культуры с просьбой присвоить звание народного артиста России скончавшемуся от рака Мадянову.

Роман Мадянов советский и российский актер, четырехкратный обладатель премии «Ника», лауреат премии «Золотой орел» за фильмы «12» и «Левиафан». Прославился благодаря ролям в картинах «Солдаты», «Совершеннолетние», «СуперБобровы», «По щучьему велению» и других.

Напомним, Роман Мадянов скончался в возрасте 62 лет 25 сентября. Он долгое время боролся с раком.