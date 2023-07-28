Миллионы рублей: выяснилось, какой доход приносит Малышевой медицинский центр

Популярная телеведущая Елена Малышева за 2022 год заработала на медицинском центре почти 7 миллионов рублей. Такая информация появилась в распоряжении Telegram-канала «Звездач».

Журналисты изучили данные бухгалтерской отчетности, согласно которым в прошлом году выручка компании составила 324 млн рублей. Сумма чистой прибыли — 6,7 млн рублей.

Напомним, что медицинский центр, который носит название в честь Елены Малышевой, был зарегистрирован в 2012 году. Учредителями стали четыре предпринимателя. Доля теледоктора в бизнесе составила 35%.

Отмечается, что у знаменитости есть еще одно детище – доставка еды ООО «Диета Елены Малышевой». Это дело оказалось менее прибыльным, а в прошлом году даже работало в минус. Сообщается, что в июне Малышева продала 50% компании по доставке готовых рационов. Скорее всего, это связано с выручкой.

«При выручке в 117 миллионов рублей убыток составил 7,7 миллиона», – пишут СМИ.

Недавно также стало известно, сколько певица Анна Седокова заработала на продаже одежды. 40-летняя певица Анна Седокова довольно популярна в отечественном шоу-бизнесе. Получив известность благодаря участию в группе «ВИА Гра», она начала сольную карьеру, и теперь ее треки слушают миллионы поклонников. Однако музыкальная деятельность – далеко не единственный источник дохода вокалистки.

Ранее мы писали о том, что ведущая Елена Малышева прокомментировала слова актера Станислава Садальского, то и дело задевающего ее в публичном пространстве. Она буквально унизила артиста, произнеся пару колких фраз.