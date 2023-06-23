Стало известно, сколько Анна Седокова заработала на продаже одежды

40-летняя певица Анна Седокова довольно популярна в отечественном шоу-бизнесе. Получив известность благодаря участию в группе «ВИА Гра», она начала сольную карьеру, и теперь ее треки слушают миллионы поклонников. Однако музыкальная деятельность – далеко не единственный источник дохода вокалистки.

Уже довольно долгое время Анна производит одежду под собственным брендом. В ассортименте есть платья, футболки, костюмы, а также предметы осеннего и зимнего гардероба. И, как выяснилось, занимается этим исполнительница не только ради удовольствия. Продажа вещей приносит ей неплохой заработок. Так, за 2022 год она выручила 18 миллионов рублей. Напомним, что бизнес Седоковой существует с 2016 года.

Отметим, что певица самостоятельно себя обеспечивает, но ее супруг также является состоятельным человеком. Янис Тимма – успешный баскетболист, зарабатывающий миллионы, поэтому часто он радует жену дорогостоящими подарками. Правда, недавно пара переживала кризис, из-за которого оказалась на грани развода. Спортсмена возмутило, что артистка начала освещать личные проблемы, а в ответ она заявила, что легко сможет найти замену Тимме.

В какой-то момент ситуация настолько вышла из-под контроля, что Янис пустился во все тяжкие. Его заметили в стриптиз-клубе после ссоры с Анной. Однако супругам все-таки удалось наладить отношения и помириться.