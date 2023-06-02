Елена Малышева унизила Станислава Садальского парой колких фраз

Ведущая Елена Малышева прокомментировала слова актера Станислава Садальского, то и дело задевающего ее в публичном пространстве. Она буквально унизила артиста, произнеся пару колких фраз.

Малышева отреагировала на высказывание Садальского по поводу шуток о ее связи с юмористом Максимом Галкиным* (признан иноагентом на территории РФ). Скандалист считает, что артист эстрады не зря столько внимани уделяет теледоктору – он в восторге от экспериментов ведущей в программе «Жить здорово!»

Медик сочла недостойным на это реагировать. Она сказала изданию BLITZ+: «Понятия не имею, что он там говорит. Конечно же, комментировать его не буду».

Ранее мы писали, в чем причина странного гардероба Малышевой. 62-летняя ведущая одевается так, будто собирается на свадьбу.

Оказалось, это связано с требованиями матери. Родственница заставляет дочь одеваться максимально нарядно. По мнению женщины, выходить из дома плохо одетой – значит оскорблять себя и окружающих.