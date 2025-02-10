Миллионы, но не алых роз: за сколько продают автограф Аллы Пугачевой в Москве

Автограф певицы Аллы Пугачевой продают в Москве. Как сообщает Telegram-канал «Хуже и не скажешь», подпись звезды можно приобрести за 50 миллионов рублей.

По данным источника, исполнительница хита «Миллион алых роз» расписалась в книге, которая хранилась у продавца с 1990 года. Но это не единственное предложение для фанатов уехавшей из РФ артистки.

В Екатеринбурге автограф певицы можно купить чуть подешевле. Местный житель готов отдать фотографию 1988 года с подписью Аллы Борисовны за 450 тысяч рублей.

Ранее мы писали о том, что Кристина Орбакайте напомнила о героизме Аллы Пугачевой и столкнулась с критикой. Дочь певицы опубликовала в своем блоге архивные кадры из Чернобыля, где исполнительница хита «Арлекино» выступила перед ликвидаторами последствий аварии на АЭС.

Также стало известно о том, что Алла Пугачева бросит элитную недвижимость на Кипре из-за болезни. Недавно стало известно, что исполнительница хита «Айсберг» и ее муж-иноагент перебрались из Израиля на Кипр. Но юмориста часто нет дома из-за бесконечных гастролей.