Состояние здоровья ухудшилось: Алла Пугачева бросит элитную недвижимость на Кипре из-за болезни

Уехавшие из России Алла Пугачева и Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) задумались об отъезде из Кипра и оставить там элитную недвижимость. По информации источников, такое решение связано с ухудшением состояния здоровья 75-летней певицы. Об этом говорится в программе «ЧП. Расследование» на НТВ.

Недавно стало известно, что исполнительница хита «Миллион роз» и ее муж перебрались из Израиля на Кипр. Выяснилось, что Алла Пугачева и Максим Галкин* поселились в элитном ЖК с собственным СПА, верандой с видом на море и самой современной техникой. Однако, как оказалось, супруги снова готовятся к переезду. По слухам, причиной этого стали проблемы со здоровьем у артистки.

Как утверждают источники, чересчур жаркий климат Кипра не подходит певице. Сообщалось, что Алла Пугачева планирует перебраться в Великобританию в надежде на то, что это будет последняя смена места жительства.

Напомним, в 2022 году Алла Пугачева вместе с Максимом Галкиным* и детьми уехала из России в Израиль. Также артистов нередко замечали в Латвии и на Кипре, где у них есть недвижимость.

Ранее сообщалось о том, что раскрыто, в какую сумму обходится Алле Пугачевой содержание недвижимости в России.

*признан иноагентом на территории РФ