«Сильно поменяли патриотизм»: Орбакайте напомнила о героизме Пугачевой и столкнулась с критикой

Проживающая в США певица Кристина Орбакайте напомнила поклонникам о своей знаменитой матери Алле Пугачевой. Она опубликовала в своем блоге архивные кадры из Чернобыля, где исполнительница хита «Арлекино» выступила перед ликвидаторами последствий аварии на АЭС.

«Уникальный концерт «Встречи в Чернобыле» 1986 год. Концерт для ликвидаторов последствий аварии на АЭС», - написала Орбакайте.

Таким образом артистка решила поддержать новую публикацию на YouTube-канале Пугачевой. Пользователи Сети в комментариях предположили, что уехавшая из России в 2022 году Алла Борисовна решила напомнить о своем героическом поступке.

«Сильно поменяли патриотизм, он теперь израильский», - отметили комментаторы.

Напомним, Алла Пугачева в 1986 году выступила в Чернобыле сразу после аварии на АЭС. Послушать певицу пришли 9 тысяч ликвидаторов. В 2023 году она внезапно заявила, что не знала о радиации и попросила не считать волосы на ее голове.

Ранее гитарист Александр Левшин, много лет проработавший в коллективе Аллы Пугачевой, вспомнил о гастролях в чернобыльской «зоне отчуждения». Он заявил, что певец Игорь Николаев был единственным, кто отказался поехать с Примадонной и выступить перед ликвидаторами аварии. В 1986 году Николаев работал в коллективе Пугачевой клавишником.