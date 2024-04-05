«Недоволен»: Киркоров пригрозил съесть детей Тодоренко на съемках «Маски»

Ведущая Регина Тодоренко во время съемок шоу «Маска» сняла видео с сыном и показала певца Филиппа Киркорова. По словам артистки, исполнитель недоволен, что ребенок дышит в микрофон.

Подробностями она поделилась в Telegram-канале.

Тодоренко взяла на съемки сына Майкла, ребенок сидел рядом с ней в кресле наставника. Записывая ролик для соцсетей, она сняла, как мальчик взял микрофон и стал кричать. В этот момент ведущая перевела камеру на Киркорова.

«А мы сегодня на «Маске» снимаем. Филипп недоволен, что Мишаня постоянно дышит в микрофон и битбоксит. Вот такая у нас жизнь веселая», - смеялась Тодоренко.

На ее высказывание Киркоров ответил: «Ужасная жизнь».

Ведущая предположила, что не стоит приводить детей на «Маску». Певец высказался по этому поводу: «Я их съем».

Рядом с Тодоренко с другой стороны был еще один маленький ребенок. Киркоров спросил, ее ли это девочка. Ведущая ответила: «Все мои девочки».

Ранее сообщалось, что Киркоров увеличил доходы, а его компания по выпуску песен и клипов получила прибыль на 1000% выше. В результате певец заработал 195 млн рублей.