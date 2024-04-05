«Недоволен»: Киркоров пригрозил съесть детей Тодоренко на съемках «Маски»
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Ведущая Регина Тодоренко во время съемок шоу «Маска» сняла видео с сыном и показала певца Филиппа Киркорова. По словам артистки, исполнитель недоволен, что ребенок дышит в микрофон.
Подробностями она поделилась в Telegram-канале.
Тодоренко взяла на съемки сына Майкла, ребенок сидел рядом с ней в кресле наставника. Записывая ролик для соцсетей, она сняла, как мальчик взял микрофон и стал кричать. В этот момент ведущая перевела камеру на Киркорова.
«А мы сегодня на «Маске» снимаем. Филипп недоволен, что Мишаня постоянно дышит в микрофон и битбоксит. Вот такая у нас жизнь веселая», - смеялась Тодоренко.
На ее высказывание Киркоров ответил: «Ужасная жизнь».
Ведущая предположила, что не стоит приводить детей на «Маску». Певец высказался по этому поводу: «Я их съем».
Рядом с Тодоренко с другой стороны был еще один маленький ребенок. Киркоров спросил, ее ли это девочка. Ведущая ответила: «Все мои девочки».
Ранее сообщалось, что Киркоров увеличил доходы, а его компания по выпуску песен и клипов получила прибыль на 1000% выше. В результате певец заработал 195 млн рублей.