«А я на коляске»: Лариса Гузеева не может восстановиться после перелома ноги

Лариса Гузеева заявила, что отправилась на гастроли в Ессентуки с инвалидной коляской. Телеведущая поделилась откровением в соцсети.

6 апреля в Ессентуках у Гузеевой состоится творческая встреча с поклонниками. Знаменитость призналась, что до сих пор восстанавливается после перелома ноги: ей с трудом даются быстрые передвижения. Из-за этого она приехала в аэропорт на инвалидной коляске. Звезде помогал ее приятель, который нес костыли.

«А я на коляске, потому что здесь такой километраж, что мне, конечно, ни на каких костылях не дойти до самолета», — высказалась телеведущая.

Напомним, в марте 2024 года Лариса получила перелом ноги. Знаменитость сообщила, что упала на ровном месте. После полученной травмы она не обращалась к медикам несколько дней. Когда же боль усилилась, Гузеева пошла к врачам, которые диагностировали перелом.

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