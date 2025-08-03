Михаил Шац* в шутку заявил, что по возвращении в Петербург отправился бы в СИЗО

Уехавший из России экс-телеведущий и комик Михаил Шац* (признан иноагентом на территории РФ) поразмышлял о том, куда бы он отправился первым делом после возвращения в родной Санкт-Петербург.

«ФКУ СИЗО-1 «Кресты», - в шутку заявил Шац* и отметил геолокацию знаменитой колонии.

На публикацию в личном блоге шоумена обратил внимание Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

При этом Шац* не уточнил, почему выбрал для себя следственный изолятор в качестве места для возвращения.

Напомним, с началом СВО в 2022 году бывший квнщик обосновался в Израиле. Он публично желал России поражения в спецоперации. А когда в 2023 году боевые действия начались в Израиле, артист также попытался бежать, на сей раз в Италию.

Ранее Михаил Шац* признался, что считает эмиграцию в Израиль «травмой».

Также сообщалось, что комик, с 2016 года имеющий израильское гражданство, предположительно, прятался от иранских обстрелов в Тель-Авиве в российском посольстве. Шац* выложил в соцсети фотографию с видом из окна консульства. Однако сразу удалил снимок, когда его местоположение разоблачили.

*Признан иностранным агентом на территории России