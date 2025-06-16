Комик Михаил Шац* спрятался от обстрелов в российском консульстве в Тель-Авиве

Комик и телеведущий Михаил Шац* (признан иноагентом на территории РФ), с 2016 года имеющий израильское гражданство, предположительно, прятался от иранских обстрелов в Тель-Авиве в российском посольстве. Об этом пишет ИА Регнум.

Сообщается, что шоумен выложил в соцсети фотографию с видом из окна консульства. Однако позже удалил изображение, и на момент публикации материала изданием в профиле телеведущего остались лишь две сторис.

Напомним, что с началом СВО в 2022 году бывший квнщик покинул Россию и поселился в тогда еще мирном Израиле.

«Я не могу заниматься любимым делом. Развлекательные программы на данном этапе кажутся совсем неуместными», — объяснил свой побег Шац*.

Находясь на своей исторической родине, он публично желал России поражения в спецоперации. А когда в 2023 году боевые действия начались в Израиле, артист также попытался бежать, на сей раз в Италию. Однако вернулся спустя всего три дня, сообщив, что теперь намерен разными способами помогать израильтянам. Например, сдавать кровь или перевозить вещи.

Ранее мы писали о том, как Михаил Шац*, накануне 60-летия желает спрятаться от всего мира.

*признан иноагентом на территории РФ