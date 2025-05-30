«Эмиграция — это травма»: уехавший из РФ Шац* рассказал о жизни в Израиле

Юморист Михаил Шац* (признан иноагентом на территории РФ) заявил, что считает эмиграцию в Израиль «травмой». Его слова из нового интервью приводит Lenta.ru.

Михаил Шац* уже давно не проживает на территории РФ. Артист осудил политическую ситуацию и уехал в Израиль. В новом интервью он сравнил эмиграцию с «травмой».

«Эмиграция — это всегда травма», — высказался Шац*.

Артист уточнил, что уехавшие из РФ могут достигать профессиональных высот, но при этом будут некомфортно себя ощущать в другой стране.

По словам артиста, люди, переехавшие в Израиль, находятся в другой ситуации: «Мы получаем паспорта, медицину, страхование. То есть ты полностью встраиваешься в этот мир, окружающий тебя».

Как выяснилось, в Израиле не любят слово «эмиграция». Его заменяют на «репатриацию».

Ранее Михаил Шац* признался, что накануне 60-летия хочет спрятаться от мира. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что ресторанный бизнес лидера группы Uma2rman задолжал 3,3 млн рублей.

*признан иноагентом на территории РФ