Михаил Галустян обратился к бывшей жене, мечтающей о новом мужчине и любви. Юморист посвятил пост Виктории в соцсети.

В 2025 году Михаил объявил о разводе с Викторией после 18 лет совместной жизни. Недавно экс-супруга юмориста отметила 39-летие. В свой день рождения она призналась, что мечтает встретить любовь.

«Хочу любви, но чтобы она была здоровая, взаимная! И чтобы он был богатый, красивый, молодой», — написала именинница.

В ответ на откровения Виктории Галустян поздравил ее с днем рождения и сделал комплимент: «С днем рождения, красотка!».

Экс-супруги демонстрируют идиллию после расставания, поэтому ответ Виктории не заставил себя ждать: «Спасибо, дорогой».

По данным СМИ, Михаил и Виктория развелись из-за неверности юмориста. Якобы он изменял с визажисткой по имени Милена. Однако сам Галустян отрицает подобные новости.

Ранее Михаил Галустян на новом видео появился без фирменной бороды. Подробности читайте в этой новости.

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