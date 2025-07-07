Пьесу с участием Елизаветы Боярской отменили после слухов о беременности

В Санкт-Петербурге отменили запланированный на 11 июля спектакль «Дядя Ваня», одну из ролей в котором играет актриса Елизавета Боярская. Об этом сообщает Малый драматический театр в соцсетях.

В театре пояснили, что спектакль не состоится. При этом причины отмены не уточняются. Всем зрителям пообещали вернуть деньги за купленные билеты.

«Примите, пожалуйста, наши извинения за перемену ваших планов на вечер пятницы», — говорится в сообщении театра.

Напомним, недавно Елизавета Боярская вышла в свет в объемном наряде, скрывающем талию, что привело к появлению слухов о беременности дочери народного артиста. Сама звезда воздержалась от каких-либо комментариев.

Елизавета вместе с Максимом Матвеевым воспитывает двух сыновей - 13-летнего Андрея и шестилетнего Григория. Знаменитость неоднократно призналась, что семья стоит для нее на первом месте, и она готова ради нее пожертвовать карьерой.