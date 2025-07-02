«На Мистера Бина похож»: Михаил Галустян удивил резкой сменой образа

Актер Михаил Галустян удивил резкой сменой образа. На новом видео он появился без фирменной бороды.

Ролик появился на личной странице Галустяна 2 июля.

«Ну ягненочек просто», - подписал он под видео.

Интернет-пользователи оценили новый имидж артиста. Многие пришли к выводу, что без бороды юморист выглядит моложе. В Сети писали: «Такой подросток», «Шок просто», «На Мистера Бина похожи», «Мальчик ягодка опять», «Парень, а где Михаил?» - обращались к Галустяну.

Весной 2025 года стало известно, что артист разводится с женой после 18 лет брака. Мать Галустяна поддержала решение сына и заявила: «Все разводятся, даже политики, а что, Мишке нельзя?». Психолог Станислав Самбурский в беседе с сайтом «Страсти» предположил, что она снова рада стать главной женщиной в жизни сына.