Михаил Ефремов вышел по УДО из колонии: раскрыты дальнейшие планы актера

Актер Михаил Ефремов вышел по УДО из колонии в Белгородской области. Михаила вывезли тайно, чтобы обойти толпу журналистов. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, на свободе актеру необходимо раз в месяц отмечаться в соответствующих органах, также ему запрещено менять место жительства и водить автомобиль.

Также SHOT утверждает, что, выйдя из колонии, Михаил направился в Москву. Он намерен заняться лечением легких и вернуться к съемкам.

«Он очень скучал по профессии», — сообщил адвокат Ефремова.

Ранее Татьяна Бронзова заявила, что Михаил Ефремов потерял контроль после смерти отца. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что раскрыта сумма, которую может потратить Михаил Ефремов на лечение после выхода из колонии.