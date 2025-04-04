Раскрыта сумма, которую может потратить Михаил Ефремов на лечение после выхода из колонии

Актер Михаил Ефремов совсем скоро выходит из колонии. Ему одобрили УДО в связи с плохим состоянием здоровья, поэтому первым делом после освобождения он начнет лечение, которое может стоить крайне дорого. Врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин отметил, что Ефремов может тратить на восстановление по 10 тысяч рублей в день.

Основная проблема актера, с которой он обратится к медикам, - это хроническая обструктивная болезнь легких. Избавиться от недуга у него не выйдет, но врачи могут помочь ему вести полноценную жизнь и с болезнью. Если Михаил выберет лечение в стационаре, то один день там обходится порядка 10 тысяч рублей. Но артист может и сэкономить, обратившись в поликлинику по ОМС.

«Если он выберет платное лечение, точная цена будет зависеть от клиники. Пульмонолог может стоить и 1,5 тысячи рублей, и 10 тысяч. Дорогостоящие процедуры при лечении ХОБЛ не предполагаются. Всё зависит от пребывания в стационаре. Возможно, на начальном этапе потребуется кислородная терапия», - цитирует слова Овечкина «Абзац».

Также Ефремову необходимо восстановить зубы. Их реставрация обойдется примерно в 3 млн рублей. Кроме того, актер может лечь в рехаб, где его избавят от алкогольной зависимости. Ценник на такие учреждения стартует от 300 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что в квартире Михаила Ефремова начали устанавливать звукоизоляцию.