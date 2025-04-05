«Не раз его „отмазывал“»: почему устроивший смертельное ДТП Михаил Ефремов потерял контроль над собой

Осужденный за смертельное ДТП Михаил Ефремов потерял контроль над собой и своими поступками после смерти отца. В беседе с Kp.ru писательница Татьяна Бронзова заявила, что только Олег Ефремов «имел влияние» на актера.

По словам жены Бориса Щербакова, Михаил Ефремов в своих действиях ориентировался только на отца. Татьяна Бронзова отметила, что именно Олег Ефремов не раз «отмазывал» сына, когда тот оказывался в подобных ситуациях. Более того, писательница намекнула: артист рисковал попасть в тюрьму еще в юности.

«Только Олег Николаевич имел на Мишу влияние. Миша отца очень любил. Олег Николаевич его „отмазывал“, и не один раз <…>. Ведь он мог оказаться в похожей истории <…> еще в юности‎», — заявила Татьяна Бронзова.

Собеседница издания считает, что после смерти отца талантливый Михаил Ефремов потерял все рамки, в которых его держали раньше. Татьяна Бронзова выразила надежду на то, что актер сможет найти в себе силы, чтобы вернуться к прежней жизни.

Напомним, в 2020 году Михаил Ефремов, будучи в состоянии алкогольного опьянения, стал виновником ДТП в Москве, в результате которого погиб мужчина. В отношении артиста было возбуждено уголовное дело, он был приговорен к семи с половиной годам лишения свободы, после чего сообщил о завершении карьеры. В 2024 году стало известно, что актер получил право подать ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО), которое суд одобрил на заседании 24 марта 2025 года.

Ранее мы писали о том, что Сергей Никоненко отказался выходить на сцену с Михаилом Ефремовым после его УДО. Актер заявил: «Для меня Миша Ефремов — убийца». При этом он отметил, что отец артиста «умел сочетать алкоголь и творчество», но «здесь вот никак не получается».