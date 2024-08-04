Актер Никита Ефремов признался в любви к жизни после отказа от наркотиков. Об этом стало известно из соцсетей.

Никита Ефремов показал в соцсетях архивы старых семейных фотографий и поностальгировал по детству. По словам актера, в детстве он записывал собственное радио на магнитофон и придумал свой чемпионат по футболу.

«Нет, я не тоскую и не печалюсь, не мучаю себя вопросами: „А куда это делось? А где эти чувства?“» — рассказал он.

Рассказывая о близких, Ефремов вспомнил семейную идиллию, которая царила в его доме.

«Снова был дождь. Муся спит, наслаждаясь безопасностью своей жизни, Симба патрулирует окрестности, Оля творит в мастерской, мама волнуется за здоровье всего живого… А я кайфую от дождя, от капель на солнце и от того, что я жив», — рассказал актер.

К слову, Ефремов признавался, что не раз у него возникали мысли о суициде. Это происходило на фоне злоупотребления актером запрещенных веществ и алкоголя.

Ранее мы писали о том, что племянница Михаила Ефремова Ольга помирилась с бывшим мужем после избиения.