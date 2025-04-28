«Изоляция может затянуть адаптацию»: почему Михаил Ефремов стал затворником после УДО
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Весной 2025 года Михаил Ефремов вышел по УДО из колонии и, по данным СМИ, стал вести затворнический образ жизни. Якобы актер почти не выходит из дома, занимается здоровьем и пишет сценарии. Сам Михаил не рассказывал о жизни после УДО. Но Олеся Иневская, клинический психолог, психодраматерапевт, эксперт в сфере домашнего насилия, посттравматического стрессового расстройства и зависимостей, предположила, что мотивы затворнического поведения Михаила могут быть как психологические, так и социальные. И, в первую очередь, эксперт убеждена, что актер закрылся от общества из-за проблем с алкоголем. Олеся поделилась мнением с сайтом «Страсти».
По мнению Олеси, возвращение к привычной жизни после лишения свободы требует времени и внутренних ресурсов. Адаптация к свободе — сложный и порой болезненный процесс, который занимает от полутора месяцев до года. В среднем полноценное восстановление наступает примерно через шесть месяцев. На скорость этого процесса влияют три ключевых фактора: личная активность, готовность учиться новому и способность самостоятельно искать решения в новой реальности.
«Изоляция после освобождения может затянуть адаптацию. Однако она не всегда связана лишь с желанием избежать контактов с прессой. Часто за этим стоит травматичный опыт самого заключения, а также эмоциональные последствия событий, приведших к тюремному сроку. Всё это может серьёзно повлиять на психическое состояние», — высказалась психолог.
После пребывания в местах заключения у человека может развиться посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) или депрессия. Одним из ключевых симптомов обоих состояний становится социальная изоляция. В подобных случаях человек сознательно избегает общения, закрывается от мира, перестаёт искать поддержку. Однако именно поддержка близких, общества и профессионалов — важнейшее условие для восстановления.
«Ещё одной возможной причиной добровольного затворничества могут быть проблемы с алкоголем в прошлом. Изоляция в таком случае может быть попыткой избежать триггеров — в том числе мест, где можно приобрести спиртное. Это один из распространённых механизмов саморегуляции при восстановлении от зависимостей. Таким образом, поведение Михаила Ефремова не стоит рассматривать исключительно через призму публичного образа. За внешним молчанием может скрываться процесс внутреннего восстановления — тяжёлый, сложный, но необходимый шаг на пути к возвращению в активную жизнь», — резюмировала эксперт.
Олеся Иневская